Kuşadası, World Travel Market'te Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası, World Travel Market'te Büyük İlgi Gördü

Kuşadası, World Travel Market\'te Büyük İlgi Gördü

Türkiye'nin turizm başkentlerinden Kuşadası, Londra'da düzenlenen World Travel Market'te (WTM London) yer aldı. Kuşadası standı, ziyaretçilerin akınına uğradı ve 2025 yılına dair umutları artırdı.

06.11.2024 20:28  Güncelleme: 20:29
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Türkiye'nin turizm başkentlerinden Kuşadası, dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan World Travel Market'te (WTM London) yerini aldı. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde turizm acenteleri ile iş birliği içerisinde açılan Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğradı. WTM London'a katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, fuara olan ilginin 2025 yılına dair umutları artırdığını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen önemli turizm fuarlarına katılarak kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımını yapan Kuşadası Belediyesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen World Travel Market'a katıldı. Dünyada ve Kuşadası için büyük önem taşıyan İngiliz pazarında etkin olan acente temsilcileri, turizm profesyonelleri ve yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği WTM London'da yer alan Kuşadası standını iki gün boyunca binlerce kişi ziyaret etti.

Fuara katılarak uluslararası turizm sektörünün baş aktörleri ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, turizm tanıtım faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirterek "Kentimize gelen turist sayısında her yıl ortalama yüzde 40 artış yaşıyoruz. İngiliz pazarı da Kuşadası için en önemli pazarların başında geliyor. Bu nedenle turizm acentelerimizle iş birliği içerisinde WTM London'a katılım sağladık. Fuara ve Kuşadası standımıza olan ilgiden çok memnunuz. Bu ilgi 2025 yılına dair umutlarımızı tazeledi ve artırdı" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası, World Travel Market'te Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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