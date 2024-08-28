Kütahya Aslanapa\'da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi İmzalandı

Ekonomi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı 14 mahalle ve köyde "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" projesi sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Aslanapa ilçesine bağlı 14 mahalle ve köyde 180 bin dekar alanı kapsayan "Kütahya Aslanapa Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" projesi sözleşmesinin Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalandığını söyledi.

Başkan Önsay, "Aslanapa ilçesine bağlı Çukurca, Esenköy, Adaköy, Haydarlar, Nuhören, Gölbaşı, Çalköy, Dereköy, Kureyşler, Çömlekçi, Çakmak, Pazarcık, Ortaca ve Karadiğin köylerimizin yer aldığı proje ile birlikte Aslanapa İlçesindeki tarım alanlarının yüzde 60'ı toplulaştırılmış olacaktır. Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan çalışmalar çerçevesinde, Aslanapa'da 800 kilometre stabilize tarla içi yol yapımı,150 bin metreküp taş toplanması, 250 bin metreküp tesviye çalışması gerçekleştirilecektir. Proje, tarım alanlarını modern tarım işletmeciliğine uygun hale getirerek verimliliği artırmayı ve kırsal kesimdeki hayat standartlarını yükseltmeyi hedeflemektedir. Tüm Kütahyalı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA