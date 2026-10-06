Kütahya Aslanapa\'da TAKE destekli ayçiçeği alanlarında hasat kontrolü yapıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan ayçiçeği tohumlarının ekildiği alanlarda hasat kontrolleri gerçekleştirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, ayçiçeği üretim alanları yerinde incelenerek hasat süreci değerlendirildi.

Yetkililer, TAKE Projesi kapsamında üreticilere destek sağlanmaya devam edildiğini belirterek, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.