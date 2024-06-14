Kütahya Belediyesi Ilıca Kaplıcaları'nda Halk Market açıldı

Ekonomi

Kütahya Belediyesi Ilıca Kaplıcaları bölgesinde halkın ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak amacıyla hayata geçirilen Halk Market'in açılışı, Başkan Eyüp Kahveci tarafından gerçekleştirildi.

Başkan Kahveci, bu projeyle daha güçlü bir dayanışma ağının temellerinin atıldığının altını çizerek, "Halk Market projemizle, Ilıca mevkiinde, her şeyin en iyisini hak eden değerli hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla karşılamayı amaçlıyoruz. Halk Market'imiz, sosyal dayanışmamızı güçlendiren bir merkez olacaktır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, dua okunması ve kurdele kesimi ile marketin açılışı yapıldı. Başkan Kahveci'nin alışverişiyle, Halk Market'in ilk siftahını yaptı. - KÜTAHYA