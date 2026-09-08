Kütahya'da 2026'da haşhaş tohumu alım fiyatı 140 TL olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da 2026'da haşhaş tohumu alım fiyatı 140 TL olarak belirlendi

Kütahya\'da 2026\'da haşhaş tohumu alım fiyatı 140 TL olarak belirlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 alım döneminde üreticilerden haşhaş tohumu alınacağını ve kilogram fiyatının 140 TL olduğunu açıkladı. TMO'ya kapsül teslim eden üreticiler, beyan ettikleri renkteki tohumları yüzde 10 fazlasıyla satabilecek; satış fiyatı 1 Kasım 2026'dan itibaren 160 TL olacak.

Haşhaş tarımında sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin korunması amacıyla, 2026 yılı alım döneminde üreticilerden haşhaş tohumu alımı yapılacak.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumu için alım fiyatı kilogramı 140 TL olarak belirlendi. Haşhaş tohumları, açıklanan alım fiyatı üzerinden barem uygulanmak suretiyle satın alınacak.

"Kimler haşhaş tohumu satabilir?"

Üreticiler, HÜBAS'ta beyan ettikleri tohum rengi esas alınarak, 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar haşhaş tohumu satabilecek. TMO'ya haşhaş kapsülü teslim etmeyen üreticilerden haşhaş tohumu alımı yapılmayacak.

"Haşhaş tohumu alım esasları"

Alım için, kriter ve kabul edilebilir oranlar, rutubet yüzde 9,0'a kadar, toplam yabancı madde yüzde 10'a kadar, inorganik madde (taş, toprak) yüzde 1,0'e kadar, karışık renkli tohum yüzde 3,0'e kadar olarak belirlendi. Haşhaş tohumu alımları randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Randevular online olarak e-Devlet Kapısı, www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr'den alınacak.Üreticilerin, ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına getirmeleri gerekiyor. Satın alınacak mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumlarının satış fiyatı, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kilogramı 160 TL olarak uygulanacak. TMO alım noktaları ise; Kütahya Ajans Amirliği - Kütahya Merkez Ajans Amirliği, Kütahya - Altıntaş - Geçici Alım Merkezi, Kütahya - Gediz - Geçici Alım Merkezi, Eskişehir Başmüdürlüğü - Beylikova- Geçici Alım Merkezi ve Sivrihisar Ajans Amirliği olarak açıklandı.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Kütahya, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 2026'da haşhaş tohumu alım fiyatı 140 TL olarak belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ’cü haine yardım iddiası 10 şüpheli adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede
Kiev’den ’barış’ sinyali Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor
Otomotiv devi frene bastı Binlerce kişi işten çıkarılacak Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
AHBAP’ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay’a gönderilecek AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

14:31
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor’da 3 dünya yıldızı öne çıktı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 14:38:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da 2026'da haşhaş tohumu alım fiyatı 140 TL olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement