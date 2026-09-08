Kütahya\'da 2026\'da haşhaş tohumu alım fiyatı 140 TL olarak belirlendi

Haşhaş tarımında sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin korunması amacıyla, 2026 yılı alım döneminde üreticilerden haşhaş tohumu alımı yapılacak.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumu için alım fiyatı kilogramı 140 TL olarak belirlendi. Haşhaş tohumları, açıklanan alım fiyatı üzerinden barem uygulanmak suretiyle satın alınacak.

"Kimler haşhaş tohumu satabilir?"

Üreticiler, HÜBAS'ta beyan ettikleri tohum rengi esas alınarak, 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar haşhaş tohumu satabilecek. TMO'ya haşhaş kapsülü teslim etmeyen üreticilerden haşhaş tohumu alımı yapılmayacak.

"Haşhaş tohumu alım esasları"

Alım için, kriter ve kabul edilebilir oranlar, rutubet yüzde 9,0'a kadar, toplam yabancı madde yüzde 10'a kadar, inorganik madde (taş, toprak) yüzde 1,0'e kadar, karışık renkli tohum yüzde 3,0'e kadar olarak belirlendi. Haşhaş tohumu alımları randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Randevular online olarak e-Devlet Kapısı, www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr'den alınacak.Üreticilerin, ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına getirmeleri gerekiyor. Satın alınacak mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumlarının satış fiyatı, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kilogramı 160 TL olarak uygulanacak. TMO alım noktaları ise; Kütahya Ajans Amirliği - Kütahya Merkez Ajans Amirliği, Kütahya - Altıntaş - Geçici Alım Merkezi, Kütahya - Gediz - Geçici Alım Merkezi, Eskişehir Başmüdürlüğü - Beylikova- Geçici Alım Merkezi ve Sivrihisar Ajans Amirliği olarak açıklandı.