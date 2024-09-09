Kütahya'da 51 KKYDP Projesine 18 Milyon TL Hibe

Ekonomi

Kütahya'da toplam 51 KKYDP projesi için 18 Milyon 259 bin 298 TL hibe ödemesinin yatırımcıların hesaplarına aktarıldığı bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada," Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) yeni dönem projelerinin hibe ödemelerine başlıyoruz. Bu çerçevede tek seferde 49'u makine-ekipman projesi, 2'si ekonomik yatırımlar olmak üzere toplam 51 proje için 18 Milyon 259 bin 298 TL hibe ödemesi yatırımcılarımızın hesaplarına aktarıldı. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA