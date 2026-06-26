Kütahya\'da Ahududu Üretimi Kontrolü

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Kütahya ili Domaniç ilçesine bağlı Safa Köyü'nde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında ahududu üretim alanlarında saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında üretim parselleri yerinde incelenirken, yaban hayvanlarının zararlı etkilerine karşı planlanan elektrikli tel çit sistemi için de ölçüm çalışmaları yapıldı. Denetimlerin, üretimde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek amacıyla sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA