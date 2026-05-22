Kütahya\'da Araç Sayısı 287 Bini Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan 2026 motorlu kara taşıt verilerine göre, Kütahya'daki araç sayısındaki artış sürüyor. Kent genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı, bir önceki aya göre bin 400 artarak 287 bin 458'e ulaştı.

Nisan ayında 287 bin barajını aşan araç sayısı, merkez ilçe dahil olmak üzere Kütahya'daki 3 ilçenin toplam nüfusunu geride bıraktı. Veriler, kentte motorlu taşıt kullanımının her geçen ay arttığını ortaya koydu.

TÜİK'in verilerine göre Kütahya'da en fazla kayıtlı araç türü yine otomobil oldu. Kentte trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 130 bin 858 olarak açıklandı.

Listenin ikinci sırasında 72 bin 785 adet ile motosiklet yer alırken, traktör sayısı ise 38 bin 275 olarak kaydedildi. Böylece ilk üç sıradaki araç türleri değişmedi.

Öte yandan Türkiye genelinde nisan ayında toplam 182 bin 34 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kütahya'nın da içerisinde bulunduğu TR33 Bölgesi'ndeki diğer illerin araç sayıları da açıklandı. Buna göre Manisa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 858 bin 566'ya ulaştı. Afyonkarahisar'da araç sayısı 331 bin 574 olurken, Uşak'ta ise 193 bin 157 olarak kayıtlara geçti. - KÜTAHYA