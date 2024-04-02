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Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Proje Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya\'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Proje toplantısı, FAO Ulusal proje koordinatörü Sibel Nihal Tekin ve beraberindeki heyetin Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'i ziyaretiyle gerçekleştirildi. Toplantıda, Kureyşler Barajı Mikro Havza sahasında arazide incelemeler yapıldı ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

02.04.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Proje toplantısı gerçekleştirildi.

Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Projesi çerçevesinde proje saha demonstrasyonlarının bir parçası olarak Kütahya'da uygulanması planlanan projeler hakkında incelemelerde bulunmak üzere FAO Ulusal proje koordinatörü Sibel Nihal Tekin ve beraberindeki heyet ile Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkan Yardımcısı Yunus Güneş ve Şube Müdürü Mahmut Kılıç Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kureyşler Barajı Mikro Havza sahasında arazide incelemelerde bulunuldu ve devamında büroda toplantı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Kütahya, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Proje Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Proje Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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