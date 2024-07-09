Kütahya\'da Arıcılığı Geliştirme Projesi Devam Ediyor

Ekonomi

Kütahya'da arıcılığı geliştirme projesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce metot demonstrasyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Arıcılığı Geliştirme Projesi çerçevesinde ana arı yetiştirme ve arı sütü üretiminin yaygınlaştırılarak birim kovandan verimin arttırılması ile katma değerli arıcılık ürünlerinin üretiminin Kütahya'ya kazandırılması adına metot demonstrasyon çalışmalarına devam edildiği belirtildi. - KÜTAHYA