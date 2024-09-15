Kütahya'da GES İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da GES İhalesi

Kütahya'da 10 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile güneş enerjisi santrali ihalesi yapılacak.

15.09.2024 09:47
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Kütahya'da 10 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali (GES) yapımı ve kurulumu işi ihale edilecek.

Kütahya İli Tunçbilek Belediye Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın Tunçbilek ilçesi Çamaltı Mahallesi'nde 560 kilovat elektrik (kWe) şebeke bağlantılı fotovoltaik GES yapımı ve kurulumu işinin kapalı teklif usulü ve 10 yıl süreyle gelir paylaşım modeli ile ihale edilmesine karar verildi.

Lisanssız GES işinin tahmini imalat bedeli 15 milyon 970 bin 336 lira 93 kuruş, 10 yıllık tahmini üretim bedeli 66 milyon 297 bin 991 lira ve yüzde 3 geçici teminatı 479 bin 110 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Söz konusu ihalenin teklifleri 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00'e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilebilecek. İhale, aynı saatte Tunçbilek Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu'nda belediye encümeni huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA

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