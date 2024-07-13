Kütahya'da Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Yatırım Yeri Tespitleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Yatırım Yeri Tespitleri Başladı

Kütahya\'da Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Yatırım Yeri Tespitleri Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Kütahya genelinde proje uygulayacak işletmelerin yatırım yeri tespitlerine başlandı. Simav ilçesindeki bir süt hayvancılığı işletmesine yapılan kontrolde, yatırım yerinin uygunluğu kontrol edilerek gerekli belgeler imzalandı. İşletmenin projesi bakanlıkça yüzde 50 hibe ile desteklenecek ve proje sonunda yaklaşık 1,5 milyon TL hibe ödemesi yapılacak.

13.07.2024 12:28
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Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl 15.Etabı uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde Kütahya genelinde proje uygulayacak işletmelerin hibe sözleşmesi öncesi yatırım yeri tespitlerine başlandığı bildirildi.

Simav ilçesinde 100 adet sağmal hayvanla süt hayvancılığı üzerine faaliyet gösteren Muradiye Pınar'a ait işletmeye, Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürü İbrahim Ethem Çırak ve proje yürütme birimi personeli tarafından gerçekleştirilen kontrolde, işletmenin program kapsamında temin edeceği, süt sağım ünitesi, travay, hayvan yatağı, durak demiri ve kaşıma fırçası için yatırım yerinin uygunluğu kontrol edilerek gerekli belgeler imzalandı. Aynı zamanda "Hastalıktan Ari İşletme" sertifikasına da sahip olan işletmenin 3,1 milyon TL tutarındaki projesi bakanlıkça yüzde 50 hibe ile desteklenerek. Projenin sonunda işletmeye yaklaşık 1,5 milyon TL hibe ödemesi yapılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Yatırım Yeri Tespitleri Başladı - Son Dakika
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