Kütahya'da Kombi Bakımı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Kombi Bakımı Artıyor

Kütahya\'da Kombi Bakımı Artıyor

Kış ayları için kombi bakımında dikkat edilmesi gerekenler uzman Cem Bingöl'den çözümlerle anlatıldı.

07.11.2024 10:05
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Kütahya'da kış ayları yaklaşması ile kombi bakımı yaptırmak isteyenlerin sayısı arttı. Bakım ustası Cem Bingöl, bakımın önemini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Cem Bingöl, kış aylarında hem yakıt tasarrufu sağlamak hem de kombinin ömrünü uzatmak için bakım yapılması gerektiğini ve kombi bakımını yetkili ve özel servislerin yapması gerektiğine dikkat çekti.Bingöl, "Biz termostatlı kullanımı tavsiye ediyoruz, çünkü cihazımıza yüzde 5 ile 7 arasında tasarruf yaptırıyor. Ayrıca evimizi sabit sıcaklıkta tutuyor. Bize hem elektrik hem de doğalgazda tasarruf ettiriyor" diye konuştu.

Kombinin dikkat edilmesi gereken noktaları olduğunu belirten Bingöl, "Su basıncı, tesisatın temizliği cihazın verimliliğini etkileyen şeyler. Kombinin su basıncı 1 ile 2 seviyesi arasında olmalı, 1.5 bar idealdir. Fazla su basarsak kombinin altından suyu boşaltabilir, evimizi su basabilir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bingöl, Enerji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Kombi Bakımı Artıyor - Son Dakika

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