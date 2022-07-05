Kurban pazarında alışverişler başladı - Son Dakika
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Kurban pazarında alışverişler başladı

05.07.2022 16:10

Kütahya'da kurbanlık satışları için hazırlanan "Canlı Hayvan Pazarı" törenle açıldı.

Kütahya'da kurbanlık satışları için hazırlanan "Canlı Hayvan Pazarı" törenle açıldı.

Kütahya- Tavşanlı Çevre Yolu yakınında kurulan pazara sabah erken saatlerden itibaren hayvanlarını getiren üreticiler, kurbanlıkları satışa sunmaya başladı.

Vali Ali Çelik, pazarın açılışında yaptığı konuşmada, kurban kesiminde temizlik kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Geçen yıl il genelinde 60 bin civarında küçükbaş, 16 bin dolayında da büyükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini belirten Çelik, "Bu yıl da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 80 bin civarında küçükbaşın, 20 bin civarında ise büyükbaşın kurban olarak kesilebilir olduğunu, bu anlamda da kurbanlık sıkıntısının olmadığını ifade etmek isterim." dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da belediye olarak kurban kesecek kişilerin kullanmaları için bayram süresince 30 bin poşet dağıtacaklarını bildirdi.

Alışverişlerin başladığı pazarda, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki tosun ilgi gördü. Bazı kişiler, sahibi tarafından "Şampiyon" adı verilen kurbanlıkla fotoğraf çektirdi.

Kurbanlığı pazara getiren Ali Mercan, gazetecilere, merkeze bağlı Enne köyünde hayvancılık yaptığını söyledi.

Onu özenle beslediğini ifade eden Mercan, "Hayvanımıza 80 bin lira istiyorum. Şu ana kadar 65 bin, 70 bin lira teklif eden oldu ama vermedim. Şampiyon'u alana küçükbaş hayvan vereceğim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban pazarında alışverişler başladı - Son Dakika

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