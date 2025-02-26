Kütahya\'da Ramazan Pidesi Fiyatı Belirlendi

Ekonomi

Kütahya'da Ramazan pidesi fiyatları, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında yapılan toplantıda belirlendi. Toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Kütahya Fırıncılar Odası Başkanı Murat Duran ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aslan katıldı. Gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, vatandaşların talebi göz önünde bulundurularak, Vali Musa Işın'ın talimatıyla Kütahya'da 380 gram sade Ramazan pidesinin 30 TL olarak satışa sunulmasına karar verildi. - KÜTAHYA