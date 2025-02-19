Kütahya'da Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kütahya'da Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık Projesi Tanıtıldı

Kütahya\'da Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık Projesi Tanıtıldı

SOGEP destekli proje, gençlerin iş gücüne katılımını ve kalıcı beceriler kazanmasını hedefliyor.

19.02.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Sanal gerçeklik ile kaynakçılık: Gerçekçi deneyimler, kalıcı beceriler" projesinin tanıtımı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) başvuru sahibi olarak yer aldığı, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER), 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ortaklığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanan projesi için program düzenlendi.

KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, törende yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye'de birçok sektörde işgücü temininde zorluklar yaşandığını ve yetenek açığının hızla arttığını söyledi.

Bu durumun hem iş dünyasının hem de politika yapıcıların gündeminde daha fazla yer almaya başladığını dile getiren Argat, şöyle konuştu:

"Küresel dönüşüm süreci içinde iş dünyasının doğrudan deneyimlediği bu iş gücü ve yetenek açığı sorununa yönelik çözüm içeren projeleri hayata geçirmek hayati bir önem kazanmıştır. Özellikle imalat sektöründe, kaynakçılık gibi teknik becerilere sahip ara eleman ihtiyacı giderek artıyor. Buradaki amacımız ara eleman değil aslında aranan elamanları yetiştirmek. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilimizin ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak, istihdamı artırmak ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, 'Sanal gerçeklik ile kaynakçılık: Gerçekçi deneyimler, kalıcı beceriler' projemizi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

Projenin SOGEP kapsamında finanse edileceğini kaydeden Argat, "Projemizin temel amacı, Kütahya'daki 18-35 yaş arası genç işsizlerimizin istihdam edilebilirliğini arttırmak ve kaynakçılık alanındaki nitelikli ara eleman açığını gidermektir. Proje kapsamında, gençlerimize teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra, sanal gerçeklik teknolojisiyle desteklenen modern kaynakçılık eğitimleri de verilecektir." dedi.

Argat, proje ile gençlerin kalıcı beceriler kazanmasını ve kadınların da iş gücüne katılımını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına proje finansmanı ZAFER Genel Sekreteri Kutlu Eser de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Eğitime kar engeli 6 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:32:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.