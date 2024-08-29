Kütahya\'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi toplantısı yapıldı

Ekonomi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kuruluş sürecinde olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için yer seçimi toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Aslanapa ilçesinde yaklaşık 820 dekar alan üzerine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilen yer seçimi toplantısı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA