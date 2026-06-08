Kütahya'da Tarımsal Üretim Kontrolleri - Son Dakika
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Kütahya'da Tarımsal Üretim Kontrolleri

Kütahya\'da Tarımsal Üretim Kontrolleri
08.06.2026 11:57
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Kütahya'da, kapalı üretim sistemleri için saha kontrolleri ve veri giriş işlemleri sürüyor.

Kütahya merkez köylerinde bulunan kayıtlı ve kayıtsız tüm Kapalı Ortam Üretim Sistemlerine yönelik ünite kontrolleri ile veri giriş işlemleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından sürdürülüyor.

Gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında üretim ünitelerinin mevcut durumları yerinde incelenirken, gerekli kayıt ve doğrulama işlemleri de titizlikle gerçekleştiriliyor.

Tarımsal üretim verilerinin güncel, doğru ve güvenilir şekilde kayıt altına alınmasını amaçlayan çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Kütahya, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Tarımsal Üretim Kontrolleri - Son Dakika

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