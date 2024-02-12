Kütahya'da Tohumluk Kuru Soğan Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Tohumluk Kuru Soğan Fiyatları Yükseldi

Kütahya\'da Tohumluk Kuru Soğan Fiyatları Yükseldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tohumluk kuru soğanın kilosu geçen yılki fiyat olan 40 TL'den tezgahlardaki yerini aldı. Tohumluk kuru soğan satıcısı Kasım Kaya, fiyatların ileriki günlerde artabileceğini belirterek vatandaşlara soğan tohumu ihtiyaçlarını şimdiden temin etmelerini tavsiye etti.

12.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tohumluk kuru soğanın kilosu geçen yılki fiyat olan 40 TL'den tezgahlardaki yerini aldı.

Tohumluk kuru soğan satıcısı Kasım Kaya, geçen yıl en son 40 liradan sattıkları kuru soğan tohumunun fiyatının bu yıl da değişmediğini soğan tohumunu 40 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Kaya, " Denizli'den getirdiğimiz tohumluk kuru soğanın kilosunu şu anda 40 liradan satıyoruz. İleriki günlerde fiyatlar artabilir. Çünkü bu yıl kuru soğan tohumu üretiminin az olduğu belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşlara soğan tohumu ihtiyaçlarını şimdiden temin etmelerini tavsiye ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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