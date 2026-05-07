Kütahya\'da Yaban Mersini Eğitimi

07.05.2026 19:02
KUTBO ve Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle yaban mersini yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Kütahya Ticaret Borsası (KUTBO) ile Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle kentteki üreticilere, yabancı uzmanlarca "yaban mersini yetiştiriciliği" eğitimi verildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, KUTBO'da gerçekleştirilen eğitim programının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın bir sanayi şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Kütahya'nın 306 bin hektarlık tarım arazisine sahip olduğunu ve yaban mersini meyvesinin yetiştirilmesine yönelik her türlü desteğin sağlanacağını belirten Işın, "Potansiyelimiz uygundur ve mevcuttur. Toprağımız, iklimimiz uygundur. Sadece helvayı pişirebilecek insanlara ihtiyacımız var. İnşallah bu da gerçekleşir. Biz devlet olarak bu konuda faaliyet gösteren herkesin yanındayız. Hem eğitimsel hem de parasal olarak her türlü desteğimiz mevcuttur." dedi.

"Yaban mersini yüksek katma değerli"

KUTBO Başkanı Necati Gültekin de yaban mersini gibi yüksek katma değerli bir ürünün Kütahya'da yetiştiriciliğinin geliştirilmesinin üretim anlayışını daha ileri bir seviyeye taşıyacak stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Kütahyalı üreticiye yeni gelir kapısı oluşturulacak yaban mersini meyvesi yetiştiriciliği eğitimi konusunda Hollanda Büyükelçiliği ile iş birliği yaptıklarını anlatan Gültekin, şöyle konuştu:

"Eğitimde modern üretim teknikleri, verimlilik ve kalite artırımı ile uluslararası pazar beklentileri gibi kritik başlıkları ele alınıyor. Bu bilgiler, üreticilerimizin sadece üretim miktarını değil, aynı zamanda ürün kalitesini ve rekabet gücünü de artıracaktır. Öte yandan, Hollanda'dan gelen değerli yatırımcılarımızla yapılacak ikili iş görüşmeleri, ilimiz için önemli bir fırsattır. Tarımda dünyada söz sahibi olan bir@ ülke ile kurulan bu iş birlikleri, Kütahya'nın tarımsal potansiyelini uluslararası platforma taşıyacaktır."

"İki ülke ilişkisinin kalbinde tarım var"

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Niels Veenis ise Hollanda ve Türkiye arasındaki tarımsal bağların çok yönlü olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkinin kalbinde tarım olduğunu dile getiren Veenis, şunları kaydetti:

"Hollanda'nın yüksek teknoloji çözümleri, Türk topraklarının ve Türk çiftçilerinin muazzam üretim potansiyeliyle buluşuyor. Yaban mersini, ahududu ve çilek gibi meyveler Türk tarımı için yüksek büyüme potansiyeline sahip bir alandır. Türkiye'nin meyve sektöründe küresel bir oyuncu olabilmesi için doğru teknoloji, iklime dayanıklı çeşitler ve özel bilgi birikimine ihtiyacı var. Bugün bu uzmanlığı doğrudan Kütahya'ya getirdik."

Veenis, Kütahya'daki yetiştiricilerin en yüksek uluslararası standartlara ulaşmalarına yardımcı olmak ve üretilen meyvelerin Avrupa ve ötesindeki sofralarda yerini bulmasını sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

