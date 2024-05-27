Kütahya'da yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80'e ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kütahya'da yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80'e ulaşıldı

Kütahya\'da yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80\'e ulaşıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 1 Temmuz 2022 tarihinde temelini atılan yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80'e ulaşıldığını belirtti. İnşaatın 20 Ekim 2024'te tamamlanması ve yeni Adli Yıl ile birlikte hizmete girmesi hedefleniyor.

27.05.2024 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 1 Temmuz 2022 tarihinde temelini atılan yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80'e ulaşıldığını belirtti.

İl Başkanı Mustafa Önsay, 1 Temmuz 2022 tarihinde temelini atılan, 22 dönümlük arazide, 7 bin metrekareye oturan 25 bin metrekare kapalı alanı, 16 duruşma salonu ve tüm içeriğiyle Kütahya'da vatandaşların hukuki sorunlarına çözüm bulunacak yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80'e ulaşıldığını söyledi.

Başkan Önsay, "Kütahya Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte ziyaret ettiğimiz yeni Adliye Sarayı inşaat alanında müteahhit firma yetkilisinden inşaatın son durumu ile ilgili bilgiler aldık.100 Milyon bedelle ihalesi yapılan inşaatın 20 Ekim 2024 olarak belirlenen teslim tarihine yetişeceği beklenirken, Yeni Adli Yıl ile birlikte hizmete girmesi de hedefleniyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şehrimizin bu husustaki problemlerinin çözümüne dair ilk adımın atılmasında emeği olan önceki Bakanımız Bekir Bozdağ'a, mevcut Bakanımız Yılmaz Tunç'a ve bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

AK Parti, Kütahya, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80'e ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
17:29 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis’te deprem riski var Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
19:05 Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:18 Bu çağda kuma Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü Bu çağda kuma! Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 20:55:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80'e ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement