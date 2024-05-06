Kütahya'daki barajların doluluk oranları değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kütahya'daki barajların doluluk oranları değişti

Kütahya\'daki barajların doluluk oranları değişti

Kütahya'daki barajların doluluk oranları yüzde 18-96 arasında değişti. DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yağışların azlığı ve depolamalı tesislerde yeterli su birikmemesinden dolayı, su durumuna göre hareket edilmesinin önemli olduğu belirtildi.

06.05.2024 11:14  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'daki barajların doluluk oranlarının yüzde 18-96 arasında değiştiği açıklandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Mayıs 2024 tarihi itibariyle Kayaboğazı Barajında doluluk oranı geçen yıl yüzde 88 iken, bu yıl yüzde 96,4'e yükseldi. Çavdarhisar Barajında doluluk oranı geçen yıl yüzde 13,9 iken, bu yıl yüzde 73,3'e yükseldi. Kureyşler Barajında doluluk oranı geçen yıl yüzde 4 iken bu yıl yüzde 18 seviyesine yükseldi. Enne Barajında doluluk oranı, geçen yıl yüzde 51,4 iken bu yıl 90,9'a yükseldi. Beşkarış Barajında doluluk oranı geçen yıl yüzde 34,4 iken bu yıl 34,3 seviyesine düştü.

Yapılan açıklamada, yağışların azlığı ve depolamalı tesislerde (baraj, gölet) yeterli su birikmemesinden dolayı, söz konusu durumun en az olumsuzlukla atlatılabilmesi için mevcut su durumuna göre hareket edilmesinin faydalı olacağının düşünüldüğü belirtildi.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanı içerisinde yer alan Kütahya'daki göletlerin 2 Mayıs 2024 tarihi itibariyle doluluk oranlarının yüzde 18-96 arasında değiştiğine vurgu yapılan açıklamada, "Baraj ve göletler ile ilgili her türlü rutin bakım ve onarım çalışmaları "İşletme ve Bakım Talimatı" doğrultusunda her yıl ve sulama sezonu içerisinde yapılmakta baraj ve göletlerdeki kapak yapılarının boyanması, çalışır halde olması için gerekli muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır. Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte; bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konunun tüm sulayıcılara ve su kullanıcı örgütlerine ekim öncesi gerekli duyurular Valilikler, Kaymakamlıklar, İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Belediye Başkanlıklarına, Ziraat Odalarına, Muhtarlıklara bildirilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'daki barajların doluluk oranları değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:48 Yapay Zeka Çağında Bilişimde Kariyer Konuşması Batman Üniversitesi’nde Büyük İlgi Gördü Yapay Zeka Çağında Bilişimde Kariyer Konuşması Batman Üniversitesi'nde Büyük İlgi Gördü
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:56:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'daki barajların doluluk oranları değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement