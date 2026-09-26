Kütahya Emet\'te Kaymakam Başkapan, Eseler\'deki üst yapı çalışmalarını inceledi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, Eseler köyünde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, beraberindeki heyetle birlikte Eseler köyünde sürdürülen üst yapı çalışmalarını inceledi. Çalışmaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkapan, köy sakinleriyle de görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Gerçekleştirilen incelemelerde Kaymakam Başkapan'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsa Çobankaya, İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Metin Koç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Hasan Tansoy eşlik etti.

Yetkililer, köyde yürütülen çalışmaların planlanan süreç doğrultusunda devam ettiğini belirtti.