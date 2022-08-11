Aslanapa'da selden zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışması

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Çömlekçi, Çakmak ve Bayramşah köylerinde iki gün önce meydana gelen sel felaketinden sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce selden zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," 9 Ağustos 2022 tarihinde ilçemiz Çömlekçi, Çakmak ve Bayramşah köylerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Alptuğ Tekeli ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yonca ekili araziler ve sebze bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi. - KÜTAHYA