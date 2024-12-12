Kütahya OSB Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner'in başkanlığında yapıldı.

OSB Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar ve Mesut Yıldırım katıldı. OSB Müdürü Murat Demir, gündem maddelerini kurul üyelerine sundu. Görüşmelerin ardından gündem maddeleri karara bağlanarak toplantı sona erdi.

Toplantı sonunda, alınan kararların Kütahya 30 Ağustos OSB'nin gelişimine katkı sağlayacağı ve bölge adına hayırlı olacağı temennisi dile getirildi. - KÜTAHYA