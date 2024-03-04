Kütahya Seyitömer ve Bursa Orhaneli\'de İşçiler Vizite Eylemi Yaptı

Kütahya ili Seyitömer beldesi, Tavşanlı ilçesi Seyitömer, Bursa ili Orhaneli ilçesinde işçiler vizite eylemine geçti.
TES İŞ sendikası Kütahya şube başkanı Mehmet Ali Yıldırım, yaptığı basın açıklaması ile şunları söyledi ; " Çelikler Holding'e ait Seyitömer, Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinde çalışan üyelerimiz ağır ve çok tehlikeli şartlar altında ülkemize ve vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Çok sayıda arkadaşımız ve üyemiz Türkiye'nin enerjisini üretirken meydana gelen iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan olağanüstü yüksek enflasyon artışları sebebiyle bu üç santralde ücretler asgari ücret seviyesinde kalmıştır. Bu kadar zor şartlar altında ve nitelik gerektiren işlerde çalışan üyelerimizin hakkı, kesinlikle asgari ücret seviyesindeki ücretler değildir.
Seyitömer toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz yaklaşık iki aydır devam etmektedir. İnsan onuruna ve yaptığımız işin niteliğine yakışır ücret talebimizi işverene iletmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda üç santralin sözleşmelerinin tek bir toplu iş sözleşmesinde birleştirilmesini ve santralin kapısından giren tüm işçilerin sendikalı olmasını talep ediyoruz. Taleplerimiz karşılanamayacak veya olması gerekenin dışında talepler değildir. Daha önce işverenle yaptığımız görüşmelerde bu taleplerimize ilişkin aldığımız sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Şu ana kadar Seyitömer sözleşmemiz kapsamında 60 idari madde geçilmiş, ancak parasal maddelerde görüşmelerimiz tıkanma noktasına gelmiştir.
Bizler yürüyüşler ya da eylemler yapmak değil, işimizin başında olmak, verimli ve üretken bir şekilde çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bu kapsamda önce işverenimize daha sonra Kütahya ve Bursa milletvekillerimize, siyasi partilerimize, mülki amirlerimize ve sendikalar ile sivil toplum örgütlerine sesleniyoruz. Verdiğimiz sendikal mücadelenin ve düzenlediğimiz eylemlerin amacı üç santralde de tek toplu iş sözleşmesi, eşit ücretler ve aynı koşullar altında çalışma taleplerimizdir. Sendikal mücadelemize desteklerinizi bekliyor, işverenimizden kendi çalışanlarına verilen sözleri yerine getirmelerini istiyoruz. " - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › Kütahya Seyitömer ve Bursa Orhaneli'de İşçiler Vizite Eylemi Yaptı - Son Dakika
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda üyeleriyle birlikte koşarak Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) burs bağışında bulundu. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, organizasyonun kente değer kattığını belirterek, elde edilen geliri tamamen eğitime yönlendirdiklerini ve gençlerin geleceği için umut olduklarını ifade etti.
Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, geçen yıl kamu alımlarının büyüklüğünün 1,6 trilyon liraya ulaştığını belirtti. Güleç, Uluslararası İnşaat Projelerinde ve Kamu İhalelerinde Hukuki Koruma Çalıştayı'nda konuştu ve kamu alımlarının sosyal ve ekonomik kalkınma için bir araç olarak kullanıldığını vurguladı.
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-şubat döneminde 262 milyon 93 bin 166 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan sektörler arasında fındık, su ürünleri, yaş meyve sebze, maden ve metaller, taşıt araçları ve yan sanayi yer aldı. İhracatın yapıldığı ülkeler arasında İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Polonya ön plana çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Manisa'da 274 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması planlanıyor. Aşılama programı kapsamında, il genelindeki hayvanların yaklaşık yüzde 50'sine denk gelen 135 bin büyükbaşta aşılama tamamlandı. Hedef, çalışmanın 31 Mart'a kadar tamamlanmasıdır.
Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirketin gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedefliyor. Akfen'in şu anda 700 megavatlık kurulu güce sahip olduğunu belirten Güngör, dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminin hızla arttığını vurguladı. Ayrıca, şirketin uluslararası alanda da takdir gördüğünü ve çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda dünyada ilk 30 şirket arasında yer aldığını ifade etti. Akfen Yenilenebilir Enerji, 3 yeni güneş enerjisi projesine başladığını ve toplamda 285 megavatlık yeni yatırımlarla kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına Ankara Toptancı Hali'nde devam etti. Yavaş, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavaş'a, CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Ramazan Değerli ile Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu eşlik etti. Yavaş, meyve sebze tezgahlarını gezerek, talepleri not aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. Hattın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyondan oluştuğunu aktaran Uraloğlu, metronun saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcu taşıyacağını bildirdi. Projenin İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağını vurgulayan Uraloğlu, hattın yakın zamanda açılacağını kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?