Kütahya'nın Simav ilçesinde örtü altı üretim yapan 32 üreticiye yüzde 50 hibeli 11 ton sera naylonu dağıtıldı.

Simav'da seracılık faaliyetlerini desteklemek ve üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla sera naylonu dağıtım programı düzenlendi. Program kapsamında örtü altı üretim yapan 32 üreticiye, yüzde 50 hibeli 11 ton sera naylonu desteği sağlandı.

Dağıtım programına AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, İl Başkan Yardımcısı ve Simav Koordinatörü Beyza Gürü, AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile il ve ilçe protokolü katıldı.

Milletvekili Adil Biçer, Simav'da üç yıldır sürdürülen sera naylonu destekleme projeleri kapsamında bugüne kadar 102 üreticiye toplam 64 bin 197 kilogram sera naylonu desteği verildiğini belirtti.

Biçer, "Üretimi destekleyen, çiftçimizin emeğini koruyan ve tarımsal kalkınmayı önceleyen projelerimizle Simav'ımızın bereketli topraklarında üretmeye ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.