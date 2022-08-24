Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 7,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (kırmızı)
|6,50
|7,45
|Buğday (yemlik)
|5,50
|7,16
|Arpa (yemlik)
|5,20
|6,50
|Et (karkas)
|90
|290
Kaynak: AA
Kütahya, Ekonomi, Son Dakika
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