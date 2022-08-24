Kütahya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Kütahya Ticaret Borsası

24.08.2022 16:22
Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 7,45 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 7,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (kırmızı)6,507,45
Buğday (yemlik)5,507,16
Arpa (yemlik)5,206,50
Et (karkas)90290

YORUMLAR
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Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi
Kaynak: AA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya Ticaret Borsası - Son Dakika

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