Kütletme İşlemleri Tehlikeli! - Son Dakika
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Ekonomi

Kütletme İşlemleri Tehlikeli!

Kontrolsüz kütletme, omurga sağlığında ciddi riskler ve felç gibi sorunlara yol açabilir.

16.11.2024 10:46
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Medipol Sağlık Grubu'ndan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, kütletme adıyla bilinen ve kontrolsüz yapılan işlemlerin, omurga sağlığı için ciddi riskler barındırdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya ile popüler hale gelen kütletme işlemi, eğlenceli ve masum bir işlem gibi görünse de ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kontrolsüz yapılan bu işlemler, omurga sağlığını tehlikeye atarak felç gibi geri dönülmez sorunlara yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkoçak, manuel terapinin tıpta yeri olan bir yöntem olduğunu ancak bu işlemlerden önce mutlaka uzman bir hekimin hastayı muayene etmesinin gerektiğini belirtti.

Özkoçak, "Omurga yapısını değerlendirmek için röntgen, tomografi ya da Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmalı. Çünkü omurganın arkasında, tüm sinir sistemimizi kontrol eden çok hassas damar ve sinir paketleri bulunuyor. Kontrolsüz müdahaleler felç gibi ciddi sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Kütletme işleminin berberde ya da uygun olmayan koşullarda yapılmasının ciddi sakatlıklara neden olabileceğini vurgulayan Özkoçak şöyle devam etti:

"Omurilik felci, bu işlemin yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek en kötü senaryolardan biri. Bu durum tüm vücutta güçsüzlüğe ve yaşam kalitesinde dramatik düşüşlere yol açabilir. Özellikle sosyal medyada kütletme işlemiyle ilgili yayılan abartılı videolar halkı yanlış yönlendiriyor. Bu videolarda duyulan sesler, genellikle ses kayıt cihazlarıyla artırılmış efektlerdir. Gerçek bir tedavide bu tür yüksek sesler çıkmaz. Sesin varlığı tedavinin başarılı olduğu anlamına gelmez."

"Kontrolsüz işlemlerden kaçının"

Manuel terapinin doğru uygulandığında kas ve bağ dokudaki sıkışmaları gevşeterek rahatlama sağladığını değinen Özkoçak, tedavinin yalnızca sertifikalı ve uzman kişiler tarafından uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Özkoçak, "Omurgamız vücudumuzun pırlantasıdır. Sinirlerimizin geçtiği bu bölgeye yapılacak her müdahale, büyük risk taşır. Lütfen kontrolsüz işlemlerden kaçının ve mutlaka uzman desteği alın." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Medya, Son Dakika

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