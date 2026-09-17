KUTO kadın girişimcileri destekliyor - Son Dakika
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KUTO kadın girişimcileri destekliyor

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KUTO kadın girişimcileri destekliyor
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Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ile bir araya gelen KUTO üyesi kadın girişimciler, kurum bünyesinde sağlanan imkanlar ve kadın girişimciliğine verdiği önem dolayısıyla Başkan Serdar Akdoğan’a teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ile bir araya gelen KUTO üyesi kadın girişimciler, kurum bünyesinde sağlanan imkanlar ve kadın girişimciliğine verdiği önem dolayısıyla Başkan Serdar Akdoğan'a teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası Meclis ve Yönetiminde yer alan kadın girişimcilerin de katıldığı, görüşmede kadın girişimciler; bugüne kadar kadınların iş dünyasında daha güçlü yer almasına yönelik destekleri, Oda bünyesinde kadınlara sağlanan imkanlar ve kadın girişimciliğine verdiği önem dolayısıyla Başkan Serdar Akdoğan'a teşekkür etti.

Kadın girişimcilerin iş dünyasındaki gücünü artıracak çalışmalar ile geleceğe yönelik yeni proje ve çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede Başkan Akdoğan; kadın girişimcilerin Kuşadası ekonomisinin gelişiminde önemli bir güç olduğunu vurgulayıp, "Kadınlarımızın üretimde, ticarette ve girişimcilikte daha güçlü olması, Kuşadası'nın da daha güçlü olması demektir, Kuşadası'nın geleceğine yatırımdır" dedi.

Türkiye genelinde oda ve borsaların yönetim organlarında görev alan kadın sayısının halen istenilen düzeyde olmadığına da dikkat çeken Başkan Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası'nda kadınların karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer aldığını vurguladı.

Başkan Akdoğan; "Türkiye genelinde kadınların en çok görev aldığı odalardan biriyiz. Odamızın Yönetim Kurulu'nda, Meclisi'nde ve Meslek Komiteleri'nde aktif olarak görev alan kadın üyelerimiz karar süreçlerine önemli katkı sunuyor. Biz bunun daha da artmasını istiyoruz. Kadın girişimcilerimizi sadece iş dünyasında değil, Odamızın yönetiminde, Meclisinde ve komitelerinde daha fazla görmek; onların bilgi, deneyim ve bakış açısından daha çok yararlanmak istiyoruz. Kapımız kadın girişimcilerimize her zaman açık" diyen Başkan Serdar Akdoğan, görüşmeye katılan Kuşadası Ticaret Odası üyesi kadın girişimcilere bu anlamlı buluşma ve nazik düşünceleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Serdar AkdoğanEkonomiSon Dakika

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