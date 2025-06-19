Kuveyt Türk'ten Dijital İhracat Hizmeti

Kuveyt Türk, ihracat vesaik mukabili kayıt işlemini internet şubeye taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk dijitalleşme vizyonu doğrultusunda dış ticaret müşterilerine yönelik yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

Yeni hizmetle beraber müşteriler, "İhracat Vesaik Mukabili Kayıt" işlemlerini internet şube üzerinden gerçekleştirebilirken, onaya gönderilen işlemleri ise "İhracat Vesaik Mukabili Kayıt Listeleme" ekranından görüntüleyebiliyor.

Bu sayede müşteriler, şubeye gitmeden işlemlerini dijital ortamda kolayca tamamlayarak hem zaman kazanıyor hem de internet şubeye özel daha uygun komisyon oranlarından faydalanabiliyor.

Kuveyt Türk ayrıca, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) kayıt, ithalat akreditifi başvuru ve ithalat transferi gibi dış ticaret işlemlerinde de müşteri odaklı dijital çözümler sunarak, işletmelerin finansal süreçlerini daha verimli yönetmelerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bankanın sunduğu yeni hizmet, özellikle ihracat vesaik mukabili işlemi yapan dış ticaret müşterilerini hedefliyor. Kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirilen çözüm, Kuveyt Türk'ün dijital çözüm ortağı olma vizyonunu da destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak, dış ticaret işlemlerini dijitalleştirme vizyonlarının önemli adımlarından biri olan yenilikle müşterilerine hız, kolaylık ve maliyet avantajı sağladıklarını belirtti.

Albayrak, "İhracat vesaik mukabili kayıt işlemini internet şubeye taşıyarak, müşterilerimizin işlemlerini uçtan uca dijital ortamda gerçekleştirebileceği bir gelecek için güçlü bir temel atıyoruz." ifadelerini kullandı.