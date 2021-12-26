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Kuveyt Türk'ten "Kur Korumalı" ve "Dönüşüm Destekli" TL katılma hesapları - Son Dakika

Kuveyt Türk'ten "Kur Korumalı" ve "Dönüşüm Destekli" TL katılma hesapları

26.12.2021 12:53
Kuveyt Türk'ten "Kur Korumalı" ve "Dönüşüm Destekli" TL katılma hesapları

Kuveyt Türk, birikim ve tasarruflarını faizsiz finans alanında Türk lirası (TL) mevduatı olarak değerlendirmek isteyen müşterilerinin yukarı yönlü kur hareketliliğinden olumsuz etkilenmemesi için iki yeni katılma hesabını hayata geçirdi.

Kuveyt Türk, birikim ve tasarruflarını faizsiz finans alanında Türk lirası (TL) mevduatı olarak değerlendirmek isteyen müşterilerinin yukarı yönlü kur hareketliliğinden olumsuz etkilenmemesi için iki yeni katılma hesabını hayata geçirdi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ve "Hazine ve Maliye Bakanlığının Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatları ve Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları" uyarınca faizsiz finans prensipleri çerçevesinde geliştirdiği iki yeni katılma hesabı ürününü bireysel müşterilerinin hizmetine sunmaya başladı.

Kuveyt Türk'ün sunduğu Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nda, tasarruflarını TL mevduatı olarak değerlendiren veya döviz cinsinden mevduatlarını TL'ye dönüştüren müşteriler, 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle birikim ve tasarruflarını faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı koruyabiliyor.

Tebliğin yayımlandığı 20 Aralık'ta dolar, sterlin veya avro döviz cinsinde mevduatı mevcut olan Kuveyt Türk müşterileri ise birikim ve tasarruflarını TL'ye dönüştürerek 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle faizsiz finans prensipleriyle oluşturulan "Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı"nda değerlendirebiliyor.

"Mevduatını faizsiz finans alanında değerlendirmek isteyen müşterilerimizin yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Kur korumalı TL mevduat enstrümanı ile kısa vadede tasarruf sahiplerinin dövizden uzaklaşarak mevduatlarını Türk lirası'nda değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Kuveyt Türk olarak hizmete sunduğumuz Kur Korumalı ve Dönüşüm Destekli TL katılma hesapları ile mevduatlarını kur hareketliliğinden etkilenmeden faizsiz finans alanında değerlendirmek isteyen müşterilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, stopaj oranının yüzde sıfır olduğu bu sistemde müşteriler, vade sonunda kar payı getirisine ek olarak vade başlangıç tarihindeki döviz kuru ile vade sonundaki döviz kuru farkına karşı mevduatlarını koruma avantajı elde ediyor. Bu hesaplarda vade başı ve vade sonu döviz kuru olarak TCMB'nin her gün saat 11.00'de açıkladığı döviz alış kurları esas alınacak.

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Kuveyt Türk, Türk Lirası, Döviz Kuru, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'ten 'Kur Korumalı' ve 'Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuveyt Türk'ten "Kur Korumalı" ve "Dönüşüm Destekli" TL katılma hesapları - Son Dakika
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