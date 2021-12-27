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Kuveyt Türk'ten 'Kur Korumalı ve Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları - Son Dakika

Kuveyt Türk'ten 'Kur Korumalı ve Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları

27.12.2021 09:57
Kuveyt Türk'ten 'Kur Korumalı ve Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, birikim ve tasarruflarını faizsiz finans alanında Türk Lirası mevduatı olarak değerlendirmek isteyen müşterilerinin yukarı yönlü kur hareketliliğinden olumsuz etkilenmemesi için iki yeni katılma hesabını hayata geçirdi.

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, birikim ve tasarruflarını faizsiz finans alanında Türk Lirası mevduatı olarak değerlendirmek isteyen müşterilerinin yukarı yönlü kur hareketliliğinden olumsuz etkilenmemesi için iki yeni katılma hesabını hayata geçirdi.

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatları ve Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları' uyarınca faizsiz finans prensipleri çerçevesinde geliştirdiği iki yeni katılma hesabı ürününü bireysel müşterilerinin hizmetine sunmaya başladığını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, bankanın sunduğu 'Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nda, tasarruflarını Türk Lirası mevduatı olarak değerlendiren veya döviz cinsinden mevduatlarını TL'ye dönüştüren müşteriler; 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle birikim ve tasarruflarını faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı koruyabiliyor.

Tebliğin yayımlandığı 20 Aralık 2021 tarihinde dolar, İngiliz sterlini veya euro döviz cinsinde mevduatı mevcut olan Kuveyt Türk müşterileri ise, birikim ve tasarruflarını Türk Lirası'na dönüştürerek 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle, faizsiz finans prensipleriyle oluşturulan 'Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı'nda değerlendirebiliyor.

Hizmete sunulan yeni 'Kur Korumalı ve Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları hakkında değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Kur korumalı TL mevduat enstrümanı ile kısa vadede tasarruf sahiplerinin dövizden uzaklaşarak mevduatlarını Türk Lirası'nda değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Banka olarak hizmete sunduğumuz 'Kur Korumalı' ve 'Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları ile mevduatlarını kur hareketliliğinden etkilenmeden faizsiz finans alanında değerlendirmek isteyen müşterilerimizin yanında olacağız" dedi.

Verilen bilgiye göre, stopaj oranının yüzde sıfır olduğu bu sistemde müşteriler, vade sonunda kar payı getirisine ek olarak vade başlangıç tarihindeki döviz kuru ile vade sonundaki döviz kuru farkına karşı mevduatlarını koruma avantajı elde ediyor. Bu hesaplarda vade başı ve vade sonu döviz kuru olarak TCMB'nin her gün saat 11.00'de açıkladığı döviz alış kurları esas alınacak. - İSTANBUL

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geri dönüşüm, Kuveyt Türk, Türk Lirası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'ten 'Kur Korumalı ve Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuveyt Türk'ten 'Kur Korumalı ve Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları - Son Dakika
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