Kuveyt Türk'ten Yenilenen Mobil Uygulama
Ekonomi

Kuveyt Türk'ten Yenilenen Mobil Uygulama

Kuveyt Türk\'ten Yenilenen Mobil Uygulama
07.08.2025 12:15
Kuveyt Türk, mobil bankacılık uygulamasını yenileyerek kullanıcı deneyimini geliştirdi.

Kuveyt Türk, dijital müşteri deneyimini dönüştürme vizyonu doğrultusunda mobil bankacılık uygulamasını yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, dijital bankacılıkta yeni dönem başlattı.

Yeni Kuveyt Türk Mobil, işlemleri hızlandıran, kullanıcıya özel hale getiren ve sezgisel akışla kolaylık sağlayan bütüncül bir dönüşümü temsil ediyor. Yeni mobil arayüz, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin dijital deneyimlerine de yanıt verecek altyapı üzerine inşa edildi.

Yeni uygulama, kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için sadeleştirilmiş menüler ve özelleştirilebilir ana sayfa seçenekleri sunuyor.

Kullanıcılar artık favori hesap ve kartlarını belirleyebiliyor, sık yaptıkları işlemleri ana sayfaya ekleyebiliyor ve "bakiye gizleme" gibi özelliklerle dijital deneyimlerini kişisel tercihlerine göre şekillendirebiliyor.

Müşteriler, sanal kartlarına ilişkin limit güncelleme, QR ile ödeme yapma, IBAN paylaşma gibi sık kullanılan işlemlere de favori hesap ve kartları üzerinden ulaşabiliyor.

"Durumum" ekranı ise varlık ve borç bilgilerini tek ekranda toplayarak kullanıcıya finansal farkındalık sağlıyor.

Geliştirme sürecinde, hem gerçek kullanıcı geri bildirimlerinden hem de Kuveyt Türk'ün hayata geçirdiği Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi'nin bilimsel analizlerinden yararlanıldı.

Her yaştan ve her düzeyden dijital kullanıcı için erişilebilirliği odağına alan uygulama, bireysel ve kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına aynı anda cevap verecek şekilde yeniden tasarlandı.

"İleri düzey nörobilim teknikleriyle gerçekleştirdi"

Yeni mobil arayüzü, Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi'nin EEG, Eye Tracking, GSR ve Facial Coding gibi ileri düzey nörobilim teknikleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarla şekillendirildi.

Kullanıcıların dikkat düzeyleri, bilişsel iş yükleri, kafa karışıklığı oranları ve duygusal tepkileri analiz edilerek oluşturulan içgörüler, tasarım kararlarında belirleyici rol oynadı.

Empatikanın yürüttüğü nörobilimsel analizlerin ardından yapılan derinlemesine görüşmelerde, kullanıcıların yeni uygulamayı "güvenilir, sade, pratik ve İslami değerlere duyarlı" olarak tanımladıkları gözlemlendi.

Katılımcıların büyük bir bölümü menülerin aşağıda konumlandırılmasını daha pratik bulurken, ana ekrandaki renk ayrımlarının yönlendirici ve rahatlatıcı olduğu da belirtildi.

Öne çıkan geri bildirimlerden bazıları arasında, "bakiyenin ilk açılışta doğrudan görünmemesi", "kişiselleştirilebilir alt bar seçeneklerinin olması" ve "hızlı işlem ikonlarının daha kompakt şekilde düzenlenmesi" gibi detaylar yer aldı.

Geri bildirimler, yalnızca tasarım estetiğini değil, aynı zamanda güven hissi ve dijital sadelik gibi kullanıcı için kritik olan değerleri ön plana çıkararak uygulamaya entegre edildi. Böylece, yalnızca ölçümlerle değil, kullanıcı sesiyle de şekillenen bütüncül bir mobil deneyim ortaya konuldu.

"Yeni uygulama, bilimsel içgörülerle şekillenen kullanıcı deneyimi başarısı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, yeni uygulamanın, sadece teknolojik dönüşüm olmadığını, aynı zamanda bilimsel içgörülerle şekillenen kullanıcı deneyimi başarısı olduğunu belirtti.

Kuveyt Türk Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü dönüşüm sürecinde, kullanıcıların dijital yolculuklarını anlamaya ve kolaylaştırmaya odaklandıklarını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Elde edilen tüm bilimsel bulgular, tasarımlarımızın her karar noktasında bize rehber oldu. Böylece hem bireysel hem kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, hızlı, sade ve sezgisel bir deneyimi hayata geçirdik. Kuveyt Türk olarak her zaman kullanıcılarımızı dinleyen, onları veriyle anlayan ve bu anlayışı çözüme dönüştüren bir yaklaşımı benimsiyoruz."

Kaynak: AA

