Kuveyt Türk'ten yurt dışındaki Türk vatandaşları için TL Katılma Hesabı - Son Dakika

Kuveyt Türk, yurt dışındaki yerleşik Türk vatandaşlarının ve mavi kart sahiplerinin dolar, avro ve sterlin cinsinden hesaplarını TL'ye çevirerek açabileceği Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar TL Katılma Hesabı'nı hizmete aldı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, banka, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının ve mavi kart sahiplerinin birikimlerini Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi'nde (YUVAM) değerlendirebileceği ürününü duyurdu.

Yuvam TL Katılma Hesabı ile dolar, avro ve sterlin cinslerinden mevduatlarını, Kuveyt Türk'ün Almanya'daki iştiraki KT Bank AG'den masrafsız şekilde Kuveyt Türk'e gönderen 18 yaş üzeri yurt dışı yerleşik Türk vatandaşları ve mavi kart sahipleri, birikimlerini 90-10 kar paylaşım oranıyla döviz kuru karşısında korurken, ilave getiri fırsatı da yakalayacak. 3, 6 veya 12 ay vade seçenekleri sunulan ve sıfır stopaj avantajıyla öne çıkan Yuvam TL Katılma Hesabı, Kuveyt Türk Mobil ve internet şube aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde açabiliyor.

Yuvam hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden 6 aylık vade için yüzde 1, 12 aylık vade içinse yüzde 1,5 hesaplanan ilave getiri TCMB tarafından müşterilere ödenecek. Yurt dışındaki Türkler, sermayedar olduğu şirketlerde yakın zamanda Yuvam Katılma Hesabı açabilecek ve sunulan imkanlardan yararlanabilecek.

"Ülke ekonomilerine katkı sunmalarına aracılık ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak TCMB'nin ilgili tebliği kapsamında harekete geçerek katılım finans prensiplerine uygun şekilde Kuveyt Türk Yuvam TL Katılma Hesabı'nı devreye aldıklarını bildirdi.

Uyan, "Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve mavi kart sahiplerinin birikimlerini, TL olarak değerlendirmek suretiyle ülke ekonomisine katkı sunmalarına aracılık ediyoruz. Bu hizmetimizle, yurt dışındaki müşterilerimizin hem birikimlerini reel ekonomide değerlendirerek kar payı elde etmelerini sağlıyor hem de birikimlerini kur karşısında koruma fırsatı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin, KT Bank AG aracılığıyla hiçbir masraf ödemeden birikimlerini Kuveyt Türk'e transfer edebildiğini aktaran Uyan, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan bu fırsatı değerlendirmelerini istedi.