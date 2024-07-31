HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığın önüne geçmek ve vergide adaleti sağlamak amacıyla 9 büyükşehirde kuyumculara yönelik denetim başlatıldığını açıkladı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Denetimlerimize 9 büyükşehirde kuyumculuk sektöründe başladık. Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Kuyumculara yönelik denetimler başladı - Son Dakika
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