Kuzey Anadolu'ya 6 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
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Kuzey Anadolu'ya 6 Milyar TL Yatırım

Kuzey Anadolu\'ya 6 Milyar TL Yatırım
22.06.2026 13:19
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Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta 11 projeye 6 milyar TL destek sağlanacak.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 Yılı Çağrısı sonuçlarının açıklanmasıyla desteklenecek projeler belli oldu. Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta desteklenecek 11 proje ile 6 milyar TL yatırım yapılması öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 Yılı Çağrısı sonuçları açıklandı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta desteklenecek 11 proje ile 6 milyar TL yatırım yapılması öngörülüyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) sorumluluğundaki üç ilde desteklenecek yatırımların hayata geçirilmesiyle bölgede yaklaşık 540 kişilik ilave istihdam oluşturulması bekleniyor. Program kapsamında bentonit, tuz, ahşap panel, mobilya, ağaç, kenevir, orman ve su ürünleri gibi toplamda 12 farklı yatırım konusunda yapılacak yatırımlarla, bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, katma değerli üretimin teşvik edilmesi ve yerel kalkınmaya ivme kazandırılması hedefliyor.

Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin il bazındaki dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Kastamonu'da "Çapraz Lamine Ahşap Panel Üretimi Tesisi" ve ve Kenevir İşleme Tesisi" (Kenevir Elyafı ve benzeri), Çankırı'da "Bentonitten Katma Değerli Alternatif Ürünlerin İmalatı" ve "Tuz Hammaddesinden Katma Değerli Kimyasal Ürünlerin Üretilmesi", Sinop'ta ise "Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiriciliği" ve "Masif Ahşap Ürünleri ve Masif Mobilya Üretim Tesisi".

Hedef, yatırımlarla, üretim ve istihdamı büyütmek

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde program kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla, bölgenin üretim ve istihdam kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini ifade edeek, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, bentonit, tuz, ahşap panel, mobilya, ağaç, kenevir, orman ve su ürünleri gibi 12 farklı yatırım konusunda toplamda 11 proje ile 6 milyar TL yatırım bekliyoruz. Yatırımların hayata geçmesiyle böylemizde 540 kişilik ilave istihdam oluşturulacak. Yerel kalkınma ivmemizi destekleyecek, yatırım, üretim ve istihdam kapasitemizi artıracak yatırımları bölgemize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Çankırı, Ekonomi, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuzey Anadolu'ya 6 Milyar TL Yatırım - Son Dakika

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