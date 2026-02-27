Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi'ne ilişkin ihale sürecinin ardından, bu yıl içinde çalışmalara başlamayı hedeflediklerini belirterek, "Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi kapsamında yapım ve danışmanlık hizmetlerine yönelik ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Söz konusu proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını aktaran Uraloğlu, proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını söyledi.

Uraloğlu, uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilginin, Türkiye'nin demir yolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini gerçekleştirerek, çalışmalara başlamayı hedefliyoruz."

"Lojistikte yeni dönem başlayacak"

Projenin, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacağını, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Hat Çatalca'da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Bu hat sayesinde Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığı rahatlayacak, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlanacak." diye konuştu.

Uraloğlu, hattın toplam 125 kilometre uzunluğunda inşa edileceğini bildirerek, proje kapsamında toplam uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edileceğini ifade etti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu hattının Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, "Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.