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Kuzey Deniz Rotası'ndaki Kargo Trafiği 2023'te Rekor Kırdı - Son Dakika
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Kuzey Deniz Rotası'ndaki Kargo Trafiği 2023'te Rekor Kırdı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kuzey Deniz Rotasındaki kargo trafiğinin 2023'te rekor kırdığını açıkladı. Rosatom'un denetlediği federal proje olan 'Kuzey Deniz Rotasının Geliştirilmesi' hedefini 250 bin tondan fazla aşarak başarıya ulaştı. 2023 boyunca, Rusya ile Çin arasındaki Kuzey Denizi Rotası üzerinden düzenli konteyner nakliye hizmetleri gerçekleştirildi ve toplamda 1218 seyrüsefer izni verildi. Rosatom yetkilileri, Kuzey Deniz Rotası'nın dünya ticaretinde önemli bir rota haline geldiğini ve 2023'te rekor kargo trafiği rakamlarına ulaşıldığını belirtti.

Kuzey Deniz Rotası\'ndaki Kargo Trafiği 2023\'te Rekor Kırdı
12.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:17
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kuzey Deniz Rotasındaki kargo trafiğinin 2023'te rekor kırdığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom Devlet Kuruluşu tarafından denetlenen "Kuzey Deniz Rotasının Geliştirilmesi" federal projesinin hedefini 250 bin tondan fazla aşmış oldu.

2023'te, Rosatom'un parçası olan Federal Devlet Bütçe Kurumu GlavSevmorput'un Denizcilik Operasyonları Genel Merkezi, Rusya ile Çin arasındaki Kuzey Denizi Rotası üzerinden düzenli konteyner nakliye hizmetlerinin yürütülmesi için rehberlik yaptı. 2023 boyunca, 115'i yabancı şirketlere olmak üzere, Kuzey Deniz Rotası sularında toplam 1218 seyrüsefer izni verilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, dünya ticaretinin önemli rotalarından biri haline gelen Kuzey Deniz Rotası'ndaki kargo trafiğinin 2023'te rekor kırdığını açıkladı.

Yıl boyunca rotada 36 milyon tonu geçen ağırlıkta yük taşındığını belirten Likhachev, "Başta sıvılaştırılmış doğal gazı kargo trafiğinin yarısından fazlasını oluşturduğu Novatek olmak üzere, kargoyu batıdan doğuya yönlendirme fırsatı bulan Gazprom Neft, Lukoil ve Nornickel gibi ortak şirketler sayesinde yıl sonundan önce rekor kargo trafiği rakamlarına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Rosatom Arktik Kalkınma Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Vladimir Panov da, "Transit kargo trafiği Kuzey Deniz Rotasına olan talebin bir göstergesi olması nedeniyle deniz lojistiği açısından büyümesi en önemli sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuzey Deniz Rotası'ndaki Kargo Trafiği 2023'te Rekor Kırdı - Son Dakika
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