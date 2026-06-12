Kuzey Makedonya, Türk şirketlerine stratejik fırsatlar sunuyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Kuzey Makedonya'nın özellikle elektrikli ekipmanlar, kimya ve tekstil sektörlerindeki üretim kapasitesinin, Avrupa'daki tedarik zinciri ağlarını çeşitlendirmek isteyen Türk şirketleri için doğal bir giriş noktası sunduğunu söyledi.

DEİK'in düzenlediği Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski, DEİK Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Olpak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ilişkilerin Balkanlar'daki en güçlü ekonomik ortaklıklardan birini oluşturduğunu ifade etti.

Güçlü siyasi bağlar, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve Türk yatırımlarının bu ekonomik işbirliğinin temelini teşkil ettiğini belirten Olpak, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin ilerlemekte olduğunu ve yeni altyapı projelerinin ülkenin dönüşümüne katkı sağladığını dile getirdi.

Olpak, şöyle devam etti:

"Türkiye ise önemli yatırım fırsatları sunmaktadır. Toplam dış ticaret hacmimiz 820 milyar doları aşmıştır. Enerji, sanayi, tarım, altyapı ve savunma sektörlerinde geniş fırsatlar sunuyoruz. Ayrıca yüksek teknolojiye dayalı üretim ve ihracat kapasitemiz giderek daha fazla küresel ilgi çekmektedir. Kuzey Makedonyalı firmaları ülkemize yatırım yapmaya ve sunduğumuz yatırım fırsatlarından yararlanmaya içtenlikle davet ediyorum. Ortaklığımızı daha da derinleştirebileceğimiz bazı alanlar bulunmaktadır. Kuzey Makedonya'nın özellikle elektrikli ekipmanlar, kimya ve tekstil sektörlerindeki üretim kapasitesi, Avrupa'daki tedarik zinciri ağlarını çeşitlendirmek isteyen Türk şirketleri için doğal bir giriş noktası sunmaktadır."

Olpak, Serbest Ekonomik Bölgeler, genişleyen kara ve demir yolu ağları ile Kuzey Makedonya'nın Pan-Avrupa ulaşım koridorları üzerindeki stratejik konumunun, Türk inşaat ve lojistik şirketleri açısından önemli fırsatlar oluşturduğunu dile getirdi.

DEİK Başkanı Olpak, "Kuzey Makedonya'nın kömürden uzaklaşarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme konusundaki kararlılığı, Türkiye'nin güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve enerji verimliliği alanlarındaki uzmanlığının değer katabileceği önemli bir işbirliği alanıdır." diye konuştu.

Türk şirketlerinin Kuzey Makedonya'da bankacılık, üretim, sağlık ve eğitim sektörlerine yatırım yaptığını belirten Olpak, ancak finansman olanaklarının sınırlı olması ve nitelikli iş gücü eksikliğinin, yatırımların ve faaliyetlerin daha fazla genişletilmesinin önündeki temel engeller arasında yer aldığını söyledi.

Olpak, "İnanç dağları yerinden oynatır. Ancak başarının sağlanabilmesi için inancın somut adımlar ve eylemlerle desteklenmesi gerekir." ifadesini kullandı.

"Türk şirketleri için Kuzey Makedonya, Balkanlar'da stratejik bir üstür"

DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara da uzun yıllardır Kuzey Makedonya'da yatırım yapan ve faaliyet gösteren bir iş insanı olarak deneyim sahibi olduğunu belirtti.

Kara, "Türk şirketleri için Kuzey Makedonya yalnızca bir pazar değildir. Aynı zamanda Balkanlar'da stratejik bir üs, bölgesel değer zincirlerine erişim sağlayan bir merkez, rekabetçi koşullar sunan ve iş ortamını sürekli geliştiren bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonyalı şirketler için ise Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, girişimcilik ruhu, teknolojik kapasite ve daha geniş bölgesel pazarlara erişim imkanı sunduğunu belirten Kara, ülkelerin halihazırda güçlü siyasi ilişkilere ve yakın halklar arası bağlara sahip olduğunu dile getirdi.

Kara, iş dünyasının görevinin iki ülke arasındaki olumlu atmosferi somut kazanımlara dönüştürmek olduğunu ifade ederek, yeni yatırımlar, ticari bağlantılar, ortak girişimler ve uzun vadeli işbirliklerinin bu sürecin temel unsurları olduğunu söyledi.

Bu noktada en önemli unsurun, atılacak somut adımlar ve etkin takip mekanizmaları olduğunu dile getiren Kara, şunları kaydetti:

"Doğru şirketleri bir araya getirmeli, birbirimizin kapasitesini daha iyi anlamalı ve bugün kurulan temasları projelere dönüştürmeliyiz. Burada gerçekleştirilen her görüşme ve paylaşılan her kartvizit, yeni bir başarı hikayesinin başlangıcı olabilir. Elbette yatırımcılar yalnızca fırsatlara değil, aynı zamanda güven ortamına da ihtiyaç duyar. Öngörülebilirlik, şeffaflık ve kurumsal süreklilik, sürdürülebilir yatırımların temel unsurlarıdır. Bu alanların güçlendirilmesi, daha fazla şirketi cesur ve uzun vadeli yatırım kararları almaya teşvik edecektir."