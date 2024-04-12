Kuzey Yarımkürenin İlk Kirazı Açık Artırmayla Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kuzey Yarımkürenin İlk Kirazı Açık Artırmayla Satıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetiştirilen kuzey yarımkürenin ilk kirazı, açık arttırmayla kilogramı 2 bin TL'den alıcı buldu. Kiraz yetiştiricisi Mehmet Bülbül tarafından hasat edilen 300 kilogramlık kiraz, kiraz pazarında açık arttırmaya sunuldu ve iki kiraz tüccarı tarafından satın alındı. Bu yıl sezonun genel olarak iyi geçtiği ve 100 bin ton hedeflendiği belirtildi.

12.04.2024 19:52  Güncelleme: 19:53
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Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi

Kuzey yarımkürede yetiştirilen ilk kiraz açık arttırmayla 2 bin TL'den alıcı buldu

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuzey yarımkürede yetişen ilk kiraz hasat edilerek açık arttırmayla kilogramı 2 bin TL'den satıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde erkenci kiraz cinsleri kuzey yarımkürede yetişen ilk kiraz olma özelliğiyle gerek yurt içi gerekse de yurtdışı pazarda önemli bir yere sahip. Çiftçilerin pazara ilk kirazı getirmek için adeta birbirleriyle yarıştığı Manisa'da kuzey yarımkürenin ilk kirazını çiftçi Mehmet Bülbül hasat etti. Bahçesinden özenle hasadı yapan kiraz yetiştiricisi Mehmet Bülbül, açık arttırmaya sunmak üzere 300 kilogramlık kirazını Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kiraz Pazarına getirdi. Pazarda alıcılar tarafından yapılan açık arttırmayla iki kiraz tüccarı ortaklaşa olarak kilogramı 2 bin TL'den 300 kilogramlık kirazı satın aldı. Kirazı pazara ilk getiren çiftçilere destek amacıyla her yıl gerçekleştirilen açık arttırma usulü geleneğiyle çiftçi Mehmet Bülbül'e önemli bir teşvik sağlanmış oldu.

Bu yıl sezonun genel olarak iyi geçtiğini ve geçtiğimiz yıl 75 bin ton ihracat gerçekleştiğini söyleyen kiraz üreticisi Mehmet Bülbül, bu yıl hedeflerinin 100 bin ton olduğunu dile getirdi. Bülbül, "Yaklaşık 300 kilogram hasat yaptık. Kuzey yarım kürenin ilk kirazı bu. Erkenci kirazlarda biraz eksiklik var. Ama diğer kirazlarda durum iyi. Geçen sene toplamda 75 bin ton ihracat yaptık. Bu sene 100 bin tonu bulacaktır" dedi.

Kirazı açık arttırmada ortaklaşa alan kiraz alıcısı Kerim Sincar, "2 bin TL'den ilk üreticimize hayırlı olsu. İyi bir sezon bekliyoruz. Mahsuller bu yıl iyi" dedi.

Kerim Sincar ile ortaklaşa açık arttırmaya giren Malkoç Fatihoğlu, üreticilere hayırlı bir sezon geçirmelerini dileyerek. Yaklaşık 300 kilogram kirazı 2 bin TL'den aldık. İnşalah hayırlı olur. İyi bir sezon bekliyoruz. Maliyetler çok yüksek. Yetiştirebilirsek inşallah dubai'ye göndereceğiz. Yetişmezse yurtiçinde kendi vatandaşlarımıza yedireceğiz" ifadelerini kullandı.

Pazara gelen 300 kilogram kirazı kilogramı 2 bin TL'den açık arttırmada satan Mehmet Bülbül, "Manisa'da kuzey yarımkürenin ilk kirazını pazara getirdik. Geçtiğimiz yıl 75 bin ton ihracat yapmıştık. Bu sene 100 bin tonu bulmayı hedefliyoruz. İnşallah bütün çiftçilerimize hayırlı bir sezon olur" dedi.

Öte yandan pazara gelen kiraz üreticileri ve satıcılara kuzey yarımkürenin ilk kirazıyla hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuzey Yarımkürenin İlk Kirazı Açık Artırmayla Satıldı - Son Dakika

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