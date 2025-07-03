Kuzeyin Dijital Yıldızları Mezun Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kuzeyin Dijital Yıldızları Mezun Oldu

Kuzeyin Dijital Yıldızları Mezun Oldu
03.07.2025 11:09
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OKA'nın düzenlediği programla 50 kadın, dijital iş gücüne katılmak için eğitim aldı ve sertifika aldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve bir firma iş birliğiyle hayata geçirilen "Kuzeyin Dijital Yıldızları Programı" mezunlarını verdi.

Kadınların dijital iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen örnek bir eğitim modeli olan program, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden üniversite son sınıf öğrencisi ve mezun 50 kadını bir araya getirdi. Katılımcılardan 44'ü, "Veri ve İş Analisti" olarak yetiştirildikleri bu kapsamlı programı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı. 1 Temmuz tarihinde OKA ev sahipliğinde gerçekleştirilen mezuniyet etkinliğine, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile eğitim katılımcıları yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle yaptı. Konuşmasında, Ajansın kadın istihdamı ve kadın girişimciliğini geliştirme yönündeki çalışmalarına değinen Dicle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024-2025 yılları için belirlenen "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" odak alanı çerçevesinde yürütülen protokol ve eğitim faaliyetlerinin önemini vurguladı. Bu protokoller doğrultusunda birçok alanda kadınlara yönelik mesleki eğitimlerin düzenlendiğini belirtti.

Firmanın kurucusu Dilek Duman ise konuşmasında programın teknik ve kişisel gelişim boyutlarına dair detaylı bilgiler paylaştı.

Katılımcıların toplam 124 saatlik eğitim sürecinde; 76 saat teknik, 20 saat kişisel gelişim, 16 saat soft skill, 12 saat kavramsal içerikli eğitimler aldığını belirtti. Katılımcılar, IIBA (International Institute of Business Analysis) standartlarında hazırlanan müfredat doğrultusunda; Uluslararası İş Metodolojisi, Veri Analizi, Verinin Görselleştirilmesi gibi alanların yanı sıra, Power BI ve SQL gibi teknolojik araçlarla teknik yetkinliklerini geliştirdiler. Sertifika takdiminde, her iki sınıfın ilk üç derecesini elde eden katılımcılar sahneye ayrı ayrı davet edilerek ödülleri verildi. Her katılımcı, eğitim sürecindeki deneyimlerini ve bu sürecin kariyerlerine nasıl katkı sağladığını paylaştı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Amasya, samsun, Eğitim, Kadın, Tokat, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuzeyin Dijital Yıldızları Mezun Oldu - Son Dakika

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