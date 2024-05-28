KUZKA\'nın 2024 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 5 proje açıklandı

Ekonomi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "2024 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" 2. Dönem çerçevesinde başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda toplam 5 proje desteklenmeye hak kazandı.

21 Mart'ta ilan edilen, "2024 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı"na başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından çalışmaları sürdürülen "Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı"nın bileşeni olarak uygulanan teknik destek programı kapsamında TR82 Bölgesi'nde bulunan turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sağlayacak projelere teknik destek sağlanacak.

Desteklenmeye hak kazanan projeler ile Bölgenin cazibe merkezi konumundaki iki destinasyon için mekansal tasarım danışmanlık hizmeti sunulması, 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil olan Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii için ziyaretçi merkezi konsepti geliştirilmesi ve bir destinasyon için ürün çeşitlendirme amaçlı Yamaç Paraşütü Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Sinop Lakerdası'na sağlanacak destekle ise AB Coğrafi İşareti Başvurusu yapılması amaçlanıyor. - KASTAMONU