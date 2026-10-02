KUZKA, 5-8 Ekim'de Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta KAYS için yardım masası kuracak - Son Dakika
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KUZKA, 5-8 Ekim'de Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta KAYS için yardım masası kuracak

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KUZKA, 5-8 Ekim\'de Kastamonu, Çankırı ve Sinop\'ta KAYS için yardım masası kuracak
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KUZKA, 2026 SOSGİP kapsamında 5-8 Ekim'de Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta KAYS işlemleri için randevusuz yardım masaları kuracak. Uygun başvuru sahipleri ve proje ortakları yüz yüze destek alabilecek; başvurular 16 Ekim 23.59'a, taahhütname 23 Ekim 17.00'ye kadar yapılmalı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje hazırlayan uygun başvuru sahiplerinin KAYS işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 5-8 Ekim tarihlerinde Teknik Yardım Masaları kuracak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP) kapsamında proje sunmak isteyen uygun başvuru sahiplerine yönelik Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde kurulacak Teknik Yardım Masaları aracılığıyla KAYS işlemlerinin yürütülmesi sürecinde yüz yüze teknik yardımlar sunulacak. Randevu gerektirmeyen hizmetten uygun başvuru sahipleri ile uygun proje ortakları yararlanabilecekler.

5-8 Ekim tarihlerinde üç ilde hizmet verecek

Bölgede 5-8 Ekim tarihleri arasında hizmet verecek Teknik Yardım Masaları;, Kastamonu'da 5 ve 6 Ekim tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirilecek. Çankırı'da 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Çankırı Yatırım Destek Ofisi'nde, Sinop'ta ise 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Sinop Yatırım Destek Ofisi'nde aynı saatler arasında teknik yardım hizmetleri

sunulacak.

Başvuru hazırlıkları önemli

Teknik Yardım Masalarının bölgeye sağlayacağı faydanın artırılması amacıyla teknik destek talebinde bulunacak kurum ve kuruluşların proje hazırlıklarını mümkün olduğunca tamamlamış olmaları tavsiye edilirken, bu kapsamda başvuru sahiplerinin sosyal girişim iş modeli kanvası, mantıksal çerçeve, proje faaliyetleri ve proje bütçesi çalışmalarını azami düzeyde tamamlamaları önem arz ettiği belirtildi.

16 Ekim'de başvurular sona eriyor

SOSGİP Mali Destek Programı'na başvuruda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar, taahhütname teslimini ise 23 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: İHA
KastamonuÇankırıEkonomiGüncelSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: KUZKA, 5-8 Ekim'de Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta KAYS için yardım masası kuracak - Son Dakika
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