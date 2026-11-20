Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın, 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında beşinci dönemde desteklenecek başarılı projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 10 Şubat 2026 tarihinde ilan edilen 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı çerçevesinde, 5. dönem başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan projeler, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

Program kapsamında yöresel ürünlere coğrafi işaret alınmasına yönelik başvuru dosyasının hazırlanması ile süt üretiminde toplama ve depolama süreçlerine ilişkin mesleki eğitim verilmesini amaçlayan projelere teknik danışmanlık hizmeti desteği sunulacak. Sağlanacak destekle yöresel ürünlere katma değer kazandırılması ve süt ürünlerinde hijyen ve kalite şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak, uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor.

Programa Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan proje başvurusunda bulunmak isteyenler için 6. dönem başvurularının 31 Aralık 2026 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.