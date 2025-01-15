KUZKA'dan Tarım Projelerine Destek - Son Dakika
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Ekonomi

KUZKA'dan Tarım Projelerine Destek

KUZKA\'dan Tarım Projelerine Destek

KUZKA, 2024 Tarım Teknik Destek Programı'nda 5 projeyi desteklemek için değerlendirmeleri tamamladı.

15.01.2025 11:38
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Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde ilan edilen "2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı" kapsamında başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan projeler, Ajans Genel Sekreterliğince onaylandı.

Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan KUZKA'ya sunulan projeler arasından 2 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Desteklenecek proje ile yerel değerin korunması ve katma değerinin artırılmasına yönelik coğrafi işaret süreçlerinde uzmanlaşma ile kiraz aroması üretim tesisi fizibilite raporunun hazırlanması hedefleniyor.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahibi kurumlar ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında 10 iş günü içinde sözleşmelerinin imzalanması bekleniyor. 2024 yılı içinde uygulanan bu teknik destek programı kapsamında Kastamonu'dan 2, Çankırı'dan 2 ve Sinop'tan 1 projeyle birlikte, toplam 5 proje KUZKA tarafından desteklendi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, kastamonu, Ekonomi, Çankırı, Yaşam, Ajans, Sinop, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUZKA'dan Tarım Projelerine Destek - Son Dakika

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