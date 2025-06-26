KWORKS Girişimcilik Etkinliği Yapıldı

Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi (KWORKS), gerçekleştirdiği özel girişim ağı etkinliğinde, girişimcilik ekosisteminin önde gelen paydaşlarını bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KWORKS Hızlandırma Programları'nın yeni dönem girişimleri, mezun girişimleri, Koç Üniversitesi'nin girişimci akademisyenleri, yatırımcılar ve kurumsal iş ortaklarının buluştuğu etkinlikte, teknoloji ve inovasyon odaklı işbirliklerinin temelleri atıldı.

Etkinlik, girişimcilerin potansiyel iş ortaklarıyla doğrudan temas kurmalarına, yatırımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirmelerine, mezun ve yeni dönem girişimlerinin deneyimlerini paylaşmalarına olanak sundu.

KWORKS Üst Kurulu üyeleri, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve iş insanı Hüsamettin Bayazıt'ın da katıldığı etkinlikte KWORKS'ün bu yılki hızlandırma programlarında yer alan girişimler çözümlerini tanıtırken, geçmiş yıllarda yürütülen farklı programlardan mezun olmuş girişimler de başarı hikayelerini paylaştı.

Koç Üniversitesi'nin bilgi birikimi ve araştırma altyapısı ile geniş iş ağından güç alan KWORKS, Türkiye'nin yüksek potansiyele sahip teknoloji girişimlerine sağladığı destekle, yenilikçi iş modellerinin ticarileşmesini hızlandırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey, KWORKS'te yeni döneminde ve önceki dönemlerde desteklediği girişimcilerin, Koç Üniversitesi akademisyenlerinin, yatırım fonları ve kurumsal firmalardan üst düzey teknoloji yöneticilerinin bir araya geldiği bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ürey, "10 yılı aşkın süredir Türkiye girişimcilik ekosisteminin öncü merkezlerinden biri olarak yürüttüğü farklı programlarda yüzlerce teknoloji girişimini desteklemiş olan KWORKS'ün faaliyetleri önümüzdeki dönemde de artan bir ivmeyle devam edecek." ifadesini kullandı.