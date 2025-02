L'Oréal, CDP'den 9. Kez Üst Üste 3A Aldı

Ekonomi

L'Oréal Grup, dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformlarından Carbon Disclosure Project (CDP) tarafından bu yıl 9. kez üst üste "iklim değişikliğiyle mücadele", "ormanları koruma" ve "su güvenliğini sağlama" temalarının tamamından A notu almaya hak kazandı. L'Oréal Grup, CDP'den 9 yıl aralıksız 3A alan tek şirket olmayı sürdürdüğünü duyurdu.

L'Oréal Grup'un öne çıkan başarıları arasında, Grup tesislerinde yüzde 91 oranında yenilenebilir enerji kullanımı; fabrikalarından ve dağıtım merkezlerinden yapılan su çekişlerinin bitmiş ürün başına yüzde 54 oranında azaltılması ve formüllerindeki biyolojik bazlı bileşenlerin yüzde 93'ünün izlenebilir ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilmesi yer alıyor.

CDP'nin değerlendirmesi ile ilgili açıklama yapan L'Oréal Grup CEO'su Nicolas Hieronimus, "CDP'den dokuzuncu kez art arda üçlü 'A' puanı almak, ekiplerimizin sürdürülebilirliğe sarsılmaz bağlılığını ve sürdürülebilirliğin iş modelimize derinlemesine entegrasyonunu gösteriyor. Bu ödül yalnızca kaydettiğimiz büyük ilerlemeleri tanımakla kalmıyor, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru yol alırken üzerimize düşen sorumluluk bilincini de artırıyor" dedi.

L'Oréal Grup Kurumsal Sorumluluk Direktörü Ezgi Barcenas ise konuyla ilgili şunları söyledi: "L'Oréal Grup olarak gezegenimizin karşı karşıya olduğu zorlukların aciliyetinin ve büyüklüğünün farkındayız. Değer zincirimizde anlamlı bir dönüşüm yaratmak için şeffaf bir şekilde iş birliği içinde çalışmaya kararlıyız."

CDP İcra Direktörü Simon Fischweicher de konuyla ilgili "Çevresel raporlama alanının kurucusu olarak, insanların, gezegenin ve karın gerçekten dengelendiği bir dünya kurmaya kendini adamıştır. L'Oréal Grup'un şeffaflığı teşvik etme çabalarımıza verdiği desteği takdir ediyoruz. Şeffaflık, her seviyede eyleme geçirmeyi sağlar. CDP üzerinden açıklama yapan şirketler, doğrudan emisyonlarını yüzde 7-10 oranında azaltıyor. Bu açıklama, yalnızca işaretlenecek bir kutu değil, durumu net bir şekilde görmek, kararlı bir şekilde hareket etmek ve değişim yaratmak için önemli bir araçtır. Çevresel krizi çözmek için, her organizasyonun sahip olması gereken bir araçtır. L'Oréal Grup'un bu konudaki istikrarlı taahhüdü her zamankinden daha fazla önem taşıyor. L'Oréal Grup'un desteğiyle, yeni bilgilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacak verileri toplayabiliriz, bu da gelecekteki nesilleri korumak için gezegen dostu kararlar almanıza olanak sağlayacak" dedi. - İSTANBUL