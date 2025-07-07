L'Oreal, Color Wow'ı Satın Alıyor

L'Oreal, ABD ve Birleşik Krallık merkezli profesyonel saç bakım markası Color Wow'ı satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal anlaşmayla profesyonel ürün portföyünü genişletirken Color Wow'ın küresel ölçekteki büyüme potansiyeliyle bu alandaki gücünü artırıyor.

Satın alma süreci, kapanış koşullarının sağlanması ve gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından resmen tamamlanacak.

Gail Federici tarafından 2013'te kurulan Color Wow'ın, kuaförler, medya ve tüketiciler arasında sadık bir takipçi kitlesi bulunuyor. ABD'nin saç bakım pazarında hızla büyümeye devam eden marka, kabarma kontrolü, saç kalınlaştırma ve hacim verme gibi saç problemlerine yönelik yenilikçi çözümler sunuyor.

Geniş ürün yelpazesiyle salonlarda, seçili dağıtım noktalarında ve e-ticaret platformlarında satışa sunulan Color Wow'ın öne çıkan ürünleri arasında "XL Bombshell Volumizer" ve "Dream Coat" bulunuyor.

Güzellik alanındaki ödüllerinin sayısı 130'dan fazla olan markanın büyümesinin arkasında etkileşimi yüksek dijital topluluğu yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Profesyonel Ürünler Divizyonu Başkanı Omar Hajeri, Color Wow'ı L'Oreal ailesine katmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Hajeri, satın almanın, saç bakımı ve şekillendirme kategorilerindeki varlıklarını güçlendireceğini vurgulayarak, "Güçlü potansiyeline inanıyoruz ve hedefimiz Color Wow'ı küresel ölçekte güçlü bir marka haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Color Wow'ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Gail Federici de "Dünyanın 1 numaralı güzellik şirketinin bir parçası olmak, markamızın başarısını sürdürmesi ve inovasyonumuzu daha da ileri taşıması açısından müthiş bir zemin hazırlayacak." değerlendirmelerinde bulundu.