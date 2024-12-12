Lagarde: Avro Bölgesi Ekonomisi İvme Kaybediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Lagarde: Avro Bölgesi Ekonomisi İvme Kaybediyor

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin ekonomik ivmesinin azaldığını ve riskler taşıdığını belirtti.

12.12.2024 19:17
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonominin imalat sektörünün daralması ve hizmet sektöründeki büyümenin yavaşlaması nedeniyle "ivme kaybettiğini" belirterek, "Küresel ticarette daha fazla sürtüşme riski, ihracatı azaltarak ve küresel ekonomiyi zayıflatarak Avro Bölgesi büyümesi üzerinde baskı oluşturabilir." dedi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın sekizinci ve son toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı bu yıl dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, daha sonra ekonomik büyüme ve enflasyon eğilimlerine değindi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Avro Bölgesi ekonomisinde yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4'lük büyümenin büyük ölçüde tüketimdeki artış ve firmaların stoklarını artırmasından kaynaklandığı anlatan Lagarde, bölgede iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği ve işsizlik oranının rekor düşük seviyede olduğunu kaydetti.

Ekonomi ivme kaybediyor

Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonominin imalat sektörünün daralması ve hizmet sektöründeki büyümenin yavaşlaması nedeniyle "ivme kaybettiğini" belirterek, "Küresel ticarette daha fazla sürtüşme riski, ihracatı azaltarak ve küresel ekonomiyi zayıflatarak Avro Bölgesi büyümesi üzerinde baskı oluşturabilir. Düşük güven, tüketim ve yatırımın beklendiği kadar hızlı toparlanmasını engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

Lagarde, finansman koşullarında bir gevşeme olduğunu dile getirerek, tasarruf ve kredi faiz oranlarının düştüğünü söyledi.

Christine Lagarde, "Dolayısıyla önceki faiz indirimleri reel ekonomiye yansıtılıyor." diyerek, mali politikalar ve yapısal reforma yönelik adımların ekonomiyi daha güçlü bir hale getireceğini savundu.

50 baz puanlık indirim tartışıldı

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin bugünkü 25 baz puanlık faiz indirimini "oy birliğiyle" aldığını ve konseyin 50 baz puanlık indirimi de tartıştığını söyledi.

Lagarde, enflasyon için çalışan ücretleri üzerindeki mevcut baskının yüksek kalmaya devam ettiğini ancak manşet enflasyonun beklenen aralıkta olduğunu ifade etti.

Enflasyona yönelik risklerin hem aşağı ve hem de yukarı olarak geçmişe kıyasla daha dengeli olduğunu vurgulayan Lagarde, hizmetler üzerindeki fiyat baskısının yüksek olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Ekonomiye yönelik düşük güven, düşük yatırımları enflasyona yönelik aşağı yönlü riskler arasında sayan Lagarde, çalışan ücretlerindeki artış ve jeopolitik zorlukların da enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler arasında yer aldığını belirtti.

Trump politikaları ve enflasyon etkisi

Lagarde, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump tarafından Avrupa Birliği ürünlerine planlanan kapsamlı ithalat tarifelerinin Avro Bölgesi için net enflasyonist olma ihtimalinin yüksek olduğunu ancak durumun belirsizliğini koruduğunu söyledi.

ECB Başkanı Lagarde, "Ticaret üzerindeki kısıtlamaların, korumacı önlemlerin büyümeye yardımcı olmadığını ve nihayetinde enflasyon üzerinde büyük ölçüde belirsiz bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lagarde, ECB'nin son günlerde nötr faiz oranının seviyesini tartışmadığını bildirerek, ECB'nin faiz oranlarını ne ölçüde düşüreceğine dair bir gösterge olmadığını belirtti.

"Merkez Bankası her işin üstesinden gelemez"

Bir gazetecinin "Yeni tahminlerin de gösterdiği gibi enflasyon neredeyse kontrol altında. Bu nedenle ECB, Avro Bölgesi'nde büyümeyi güçlendirmeye daha fazla mı odaklanıyor?" sorusuna, Lagarde, herkesin yapması gereken işler olduğunu ECB'nin fiyat istikrarını dikkate aldığını belirtti.

Lagarde, "ECB fiyat istikrarını sağlarken, üye devletler de mali disiplin göstermeli. Merkez Bankası her işin üstesinden gelemez." dedi.

Siyasi istikrar

Bir Fransız gazetecinin Avro Bölgesi ülkelerindeki siyasi istikrarsızlığın ekonomi üzerindeki etkisine yönelik sorusuna ise Lagarde, tek tek her ülke için yorum yapmayacağını ve fakat ülkelerin mali kurallara uyması gerektiğini vurgulayarak cevap verdi.

ECB Başkanı Lagarde, avronun son günlerde dolar karşısında değer kaybetmesi konusunda ise ECB'nin belirli bir döviz kuru seviyesini hedeflemediğini, bu konuda çok dikkatli olduklarını ve olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lagarde: Avro Bölgesi Ekonomisi İvme Kaybediyor - Son Dakika

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